Калуга, 8 октября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению — одна из целей реорганизации медицинских учреждений Калужской области. Об этом рассказал 7 октября на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона глава профильного ведомства Константин Баранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Выступление министра здравоохранения Калужской области Константина Баранова на координационном совещании.

По словам калужского министра, в настоящее время в регионе закончен первый этап централизации. Созданы шесть межрайонных медицинских центров на базе центральных районных больниц, к двум городским больницам Калуги прикреплено для обслуживания население двух соседних районов. В результате реорганизации освобождено 44 немедицинских работника, экономия составила порядка 15 млн рублей. Продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В 2019 году из бюджета области выделено 160 млн рублей на полную замену 45 ФАПов. На 2020 год намечена замена более 60 ФАПов. На дополнительное оснащение медицинских организаций предусмотрено 1,2 млрд рублей. В планах минздрава региона — строительство многопрофильной детско-взрослой поликлиники в микрорайоне «Правый берег» и онкологической клиники, а также открытие детской поликлиники на улице Молодежной.

В 2019 году свыше 317 млн рублей направлено на развитие первичной медико-санитарной помощи. С начала года более 100 тысяч жителей области прошли диспансеризацию. На особом контроле — создание региональной медицинской информационной системы, а также лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. 42 тыс. человек получили льготные лекарства на сумму более 700 тыс. рублей, из них почти тысяча пациентов обеспечена дорогостоящими препаратами.