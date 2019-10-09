Москва, 9 октября, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Тяжелая работа — продолжать объяснять необходимость взаимодействия с Вашингтоном после того, как он отвесил очередной пинок, — вновь легла на плечи официального представителя МИД Марии Захаровой. О том, почему не стоило бы прогибаться под американские демонстративные провокации, рассуждает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

США — хозяин ООН

Отсутствие российской реакции Захарова прокомментировала как выигрыш, который позволил минимизировать ущерб. Вряд ли воздержание от ответа, когда тебе вставляют палки в колеса, можно считать искомой «минимизацией». Да и обращение Захаровой к тому эпизоду, когда председатель правительства РФ Евгений Примаков отказался от визита в США в марте 1999-го, совершив манёвр, известный как разворот над Атлантикой, выглядит недостаточно логичным.

Сейчас, по мнению Захаровой, не время для такого рода манёвров. А что, Россия за эти 2 десятилетия стала слабее? Или наш нынешний президент не годится в подмётки Ельцину, при котором такой манёвр был возможен? Судя по тому, какой интерес данная тема вызывает в российских СМИ, МИДу РФ стоило бы, возможно, серьезнее подойти к данному вопросу, не делая ставку на то, что удастся заболтать проблему и на этом остановиться. Тем более, что американцы не останавливаются.

Читайте статью Михаила Демурина «Маленькая игра с США: РФ будет «минимизировать ущерб» или станет Россией?».