Разве Путин слабее Ельцина?
Москва, 9 октября, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Тяжелая работа — продолжать объяснять необходимость взаимодействия с Вашингтоном после того, как он отвесил очередной пинок, — вновь легла на плечи официального представителя МИД Марии Захаровой. О том, почему не стоило бы прогибаться под американские демонстративные провокации, рассуждает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.
Отсутствие российской реакции Захарова прокомментировала как выигрыш, который позволил минимизировать ущерб. Вряд ли воздержание от ответа, когда тебе вставляют палки в колеса, можно считать искомой «минимизацией». Да и обращение Захаровой к тому эпизоду, когда председатель правительства РФ Евгений Примаков отказался от визита в США в марте 1999-го, совершив манёвр, известный как разворот над Атлантикой, выглядит недостаточно логичным.
Сейчас, по мнению Захаровой, не время для такого рода манёвров. А что, Россия за эти 2 десятилетия стала слабее? Или наш нынешний президент не годится в подмётки Ельцину, при котором такой манёвр был возможен? Судя по тому, какой интерес данная тема вызывает в российских СМИ, МИДу РФ стоило бы, возможно, серьезнее подойти к данному вопросу, не делая ставку на то, что удастся заболтать проблему и на этом остановиться. Тем более, что американцы не останавливаются.
Читайте статью Михаила Демурина «Маленькая игра с США: РФ будет «минимизировать ущерб» или станет Россией?».