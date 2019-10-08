Санкт-Петербург, 8 октября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Государство вправе требовать от граждан уплаты налогов, но если оно хочет, чтобы предприниматели выходили из тени, то налоги нужно снижать, а не повышать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 8 октября, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя данные Федеральной налоговой службы.

Ян Массейс. У сборщика налогов. 1539

Как сообщалось ранее, представители ФНС заявили, что уровень «серых» зарплат в России по-прежнему высок, что следует из существенного расхождения данных о расходах граждан и об их официальных доходах.

«Я бы сказал, что это дорога с двусторонним движением.

Никому не нравится платить налоги и писать декларации, но это надо делать. И ситуация, при которой государство интересуется, откуда у нас дома и квартиры — особенно когда этот интерес касается чиновников и сотрудников монопольных структур — такая ситуация вполне нормальна.

С другой стороны, если мы хотим вытащить из тени предпринимателей, то налоги нужно снижать, а не повышать. У нас сейчас лишь около четверти бизнеса работает «по-белому», еще столько же — «по-черному», остальные — «по-серому».

Рост НДС и другие изменения привели к тому, что у нас уровень налогообложения — на уровне Германии, при том что уровень жизни намного ниже. А ведь у нас были положительные примеры того, как снижение бремени и создание более благоприятных условий для бизнеса положительно сказывались на количестве вышедших из тени», — отметил Сергей Фёдоров.