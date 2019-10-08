Новосибирск, 8 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области в сентябре составила 4 239,91руб. По сравнению с августом она снизилась на 4,9%, с начала года — выросла на 2,7%, сообщает Новосибирскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сейчас в структуре набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия (29,7%), на долю молочной продукции приходится 21,6%, мяса— 18%, плодов и овощей — 12,7%, рыбы — 5%, чая и соли — 4%, яиц — 2,1%, сахара — 2%.

Новосибирский орган статистики отмечает, что в с сентябре текущего года (по сравнению с сентябрём 2018 года) выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, а также яиц. А вот доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, напротив, снизилась.