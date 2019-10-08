Киев, 8 октября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Правительство Украины поручило «Нафтогазу» и ряду его дочерних компаний обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдавию без участия Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Соответствующее распоряжение было принято еще 29 сентября, но обнародовано только лишь сегодня, 8 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Спецоперацией» по снабжению Молдавии газом будут заниматься «Нафтогаз» и «Укртрансгаз», а также ПАО «Винницагаз», Винницкая облгосадминистрация (Винницкий регион соседствует с Молдавией — ред.), минэнерго и даже украинская комиссия по регулированию тарифов.

Как говорится в документе, украинский кабмин поручил «принять все действенные меры для решения вопроса импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия Газпрома».

Правительство Украины не сообщает, согласованы ли эти меры с руководством Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что еще в июне «Нафтогаз Украины» подтвердил намерения Киева предложить Молдавии использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с Газпромом.

В июле государственные СМИ Украины уже подали как факт, что Молдавия готова покупать газ у Киева вместо России, но дальнейшего развития тема не получила.

В сентябре Киев подталкивал Кишинев к «определенным выводам», заявляя, что «у нас газ будет дешевле», чем при покупке в России.

Эксперты, в свою очередь, заявляли, что Украина, несмотря на собственные газовые проблемы, фактически помогает газовым трейдерам из ЕС конкурировать с Газпромом за рынок поставок газа в Молдавию.