Москва, 8 октября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Из многих активов развивающихся рынков, российский рынок представляет интерес для инвесторов. Размещаемые Минфином ОФЗ пользуются высоким спросом, который постоянно превышает предложение, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Так, например, аукцион от 2 октября показал, что спрос в два раза выше, чем объём размещения. И такая динамика длится уже достаточно долгое время. Наша ставка является заманчивой для инвестирования.

Тем временем европейская экономика не может похвастаться таким интересом, так как у них отрицательная ставка и добавляет нестабильности готовящийся Brexit.

Данный фактор оказывает благотворное влияние на российский рубль. В конце октября рубль ждёт поддержки от налога на прибыль и добычу полезных ископаемых.

Тем временем 9 октября выйдут данные по запасам нефти в США, и есть все основания предположить, что цена нефти за баррель направится вверх, и рубль посмотрит в этом же направлении.

В целом рубль чувствует себя вполне комфортно, и если не произойдёт резкой эскалации санкционной риторики и ухудшения торговых переговоров между США и Китаем, то будет находиться в диапазоне 64.90−65.30 руб./доллар и может задержаться здесь на длительный период без серьезных колебаний.

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