Новосибирск, 8 октября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Киргизии подтвердили, что в массовой драке возле Хилокского рынка в Новосибирске принимали участие граждане и уроженцы страны. Официальный комментарий размещён на официальном сайте МИДа Киргизии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В отношении произошедшей 7 октября 2019 года на прилегающей территории плодоовощного рынка «Хилокский» города Новосибирск массовой драки между двумя группами людей, в том числе с участием граждан и уроженцев Кыргызстана, МИД Кыргызской Республики сообщает следующее. Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Новосибирск выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов. В настоящее время Генеральное консульство проводит взаимодействие с органами полиции Новосибирской области в рамках расследования возбуждённого уголовного дела», — говорится в официальной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после массовой драки возле Хилокского рынка в Новосибирске возбуждены два уголовных делах по статье «Хулиганство» и «Вымогательство».