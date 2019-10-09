Москва, 9 октября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. После того, как Белый дом придал широкой огласке содержание переговоров между президентами США и Украины, многие российские политические комментаторы не удержались от заявлений, что теперь Европа «обидится» на Владимира Зеленского и сделает далеко идущие выводы. О том, почему выводы этих экспертов, так же как их украинских коллег, далеки от реальности, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Процесс наступления консолидированного Запада на Восток длится не один год и даже не одно десятилетие. Поэтому сворачивать его из-за того, что молодой и излишне горячий Зеленский поторопился продать своих европейских покровителей по первому щелчку пальцев опытного и мудрого Трампа, не представляется возможным. Почему такого рода рассуждения нужны в украинском околополитическом сообществе — весьма понятно. Тут происходит этакое извращенное набивание собственной цены — мол, сейчас наступает самый хороший момент для того, чтобы поднять зарплату штатным укропропагандистам, которые будут вынуждены залечивать раны, нанесенные неловким Зеленским чувствительным европейским лидерам.

А вот для российского экспертного сообщества эта стезя может обернуться очередным «завтрашним падением доллара», «взрывом йеллоустоунского вулкана» или еще какой конспирологической чушью, выдуманной только для того, чтобы не обсуждать возможные активные действия России на международной арене.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Обидится ли Европа на Украину?».