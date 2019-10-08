Париж, 8 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память четырех сотрудников, убитых во время нападения на полицейский участок в Париже, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Четыре полицейских погибли. Они решили носить форму, посвятить свою жизнь защите других. Они погибли на службе, на работе», — заявил глава государства в ходе выступления.

«Это немыслимо, недопустимо», — отметил Эммануэль Макрон.

«Эта трагедия не подрывает доверия к вашему профессионализму. Это не борьба против религии, а против отклонения от курса», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Президент Франции также призвал «объединиться, мобилизовать, действовать всем народом».

«Мы победим только в том случае, если наша страна встанет на борьбу с этим подпольным исламизмом, который развращает детей Франции», — сказал Эммануэль Макрон.

Издание отмечает, что за несколько минут до выступления президента министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер наградил посмертно орденом Почетного легиона четверых погибших сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции выразил сожаление, что «радикализация» напавшего на полицейское управление в Париже не вызвала в свое время тревогу.