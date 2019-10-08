Ереван, 8 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. По предложению мэра Еревана Айка Марутян, директору Государственного Эрмитажа Санкт Петербурга Михаилу Пиотровскому сегодня, 8 октября, было присвоено звание почётного гражданина Еревана.

Sputnik Михаил Пиотровский

Пиотровский направил послание по поводу решения Совета старейшин, которое во время заседания зачитал мэр армянской столицы.

«Я тронут, счастлив и польщен. Это огромная честь, которая обрадовала бы моих маму и папу и всех замечательных ереванцев, с которыми мне в жизни посчастливилось общаться, всех Джанполадянов и Тёр — Погосовых и всех остальных.

Я люблю Ереван Кармир-блура и Эребуни, Ереван Александра Таманяна и Мартироса Сарьяна и очень люблю Ереван, которого уже нет — улицы около Старой Бани, где стоял наш дом и где сегодня — памятная доска в честь Бориса Борисовича Пиотровского, которого назвали «зятем армянского народа».

Спасибо всем от меня и моей покойной Мамы — Рипсиме Джанполадян».