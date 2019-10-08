Дамаск, 8 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Турецкие ВВС 7 октября 2019 года разбомбили конвой с оружием, который предназначался для Сирийских демократических сил на северо-востоке Сирии. Турецкие самолеты F-16 нанесли удар по конвою, когда он вошёл в сирийскую провинцию Хасака из соседнего Ирака. Об этомпишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на министерство обороны Турции.

F-16 ВВС Турции

Кроме того, авиаудары пришлись по позициям Сирийских демократических сил, расположенным в северной части сирийской провинции Хасака. По этой местности турецкая армия наносит и артиллерийские удары.

Следует заметить, что США 7 сентября резко начали отвод своих сил от турецкой границы, оставляя сирийских курдов наедине с турецкой армией и её прокси — боевиками Сирийской национальной армии — наспех сколоченной организации для проведения операции на севере Сирии. По имеющимся данным, в ней могут принять участие около 14 тысяч боевиков из этого нового формирования.

Минобороны США прекратило обмен разведданными со своими турецкими коллегами, а также совместные с турецкой авиацией полёты вдоль границы с Сирией.