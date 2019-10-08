Москва, 8 октября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Поток трудовых мигрантов в Россию действительно нарастает. Многих данная тема крайне беспокоит, хотя, если разобраться детально, на настоящий момент серьёзных поводов для беспокойства не наблюдается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя рост потока мигрантов в Россию.

Мигранты

«Во-первых, в России крайне тяжелая демографическая ситуация, очень негативно сказывающаяся на рынке труда: в государстве катастрофически недостает рабочих рук. Причем именно в тех специальностях, которые представляют трудовые мигранты.

Во-вторых, значительная часть этих мигрантов претендует на те виды работы, на которые российские граждане устраиваться не спешат. Так что слухи и домыслы, что трудовые мигранты отнимают работу у жителей России, сильно преувеличены: не хотят наши граждане идти работать ни дворниками, ни вывозчиками мусора, ни низкоквалифицированными рабочими и строителями. А мигранты как раз готовы.

В-третьих, в отличие от стран Европы и США, где мигранты в большинстве своем не стремятся получить работу, а просто живут на пособия (кстати, весьма немаленькие), существенно ухудшая криминогенную обстановку, бездельничая и вытягивая средства из бюджета государства, трудовые мигранты из стран бывшего СССР приезжают в Россию не бездельничать и не сидеть на шее у государства, грабить или устраивать беспорядки на улицах.

Они приезжают именно работать, с тем, чтобы за счет заработанных средств содержать свои семьи, оставшиеся в ближнем зарубежье. Конечно, какая-то часть приезжих законы нарушают, не без этого.

Но все же подавляющее большинство трудовых мигрантов не только не лишают работы население страны, но и стараются вести себя предельно вежливо и внимательно, так как расплатой за нарушение закона будет высылка на Родину, что для приезжих чаще всего является катастрофой», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, 2019 год может стать рекордным по числу прибывших в Россию трудящихся из сопредельных государств.

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