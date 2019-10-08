Дамаск, 8 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку. Об этомпишет «Российская газета» со ссылкой на польское издание Defence 24.

Vitaly V. Kuzmin Спецназ России при штурме

По мнению польского эксперта Марчина Гавенды, благодаря сирийскому опыту силы специального назначения России стали очень хорошо обучены и оснащены.

Военнослужащие сил специальных операций обладают современным оружием и экипировкой. У них есть возможность выбора оборудования, в том числе и зарубежных образцов.

В ходе сирийской кампании был испытан ручной пулемёт РПК-16 калибра 5,45 мм, который пришёл на смену ручному пулемёту РПК-74. Кроме того, бойцы российского спецназа активно использовали новейшие прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и глушители.

Подразделения специального назначения на территории Сирии решали широкий спектр боевых задач: наводили артиллерию и авиацию, проводили поиск и уничтожение командных пунктов боевиков и самих полевых командиров, для чего часто использовались снайперские пары.

По мнению автора публикации в Defence 24, российские силы спецназначения способны действовать в любую погоду и время суток, десантироваться с вертолётов и самолётов и проводить разведывательно-диверсионные рейды в тылу противника.

Также отмечается хорошая оснащённость спецназа техникой. У него в распоряжении имеются бронеавтомобили нового поколения «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К». Есть и тяжёлая техника, в виде БТР-82А, и легкая — багги и квадроциклы. Применение спецназом беспилотных летательных аппаратов стало обычным делом.

Особо отмечено наличие системы связи «Стрелец», позволяющей поддерживать связь в реальном времени, а также проводить наведение на цели авиации и артиллерии.