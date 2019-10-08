Убийца полицейских из Триеста пройдет психиатрическую экспертизу
Триест, Италия, 8 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Представители прокуратуры инициировали проведение психиатрической экспертизы гражданина, который в минувшую пятницу, 4 октября, застрелил двух полицейских в здании отделения полиции Триеста, передает Adnkronos во вторник, 8 октября.
Эдвард Мунк. Убийца. 1910
Третий пострадавший от действий стрелка сотрудник полиции в ближайшее время может быть выписан из больницы и сможет дать показания.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, убийце удалось выхватить пистолет у одного из полицейских, находящихся в здании, после чего он открыл беспорядочную стрельбу. Подробности происшествия уточняются.
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