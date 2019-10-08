Брянск, 8 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. За девять месяцев 2019 года на прямые расчёты с ГУП «Брянсккоммунэнерго» перешли 802 многоквартирных дома. Их них 605 многоэтажек сделали это по инициативе собственников и нанимателей помещений, а 197 домов перевели принудительно в связи с долгами управляющих компаний, сообщили 8 октября в пресс-службе правительства Брянской области. Основная причина задолженностей — наличие посредников в лице недобросовестного руководства УК в цепочке расчётов за потребляемые энергоресурсы. При этом жильцы исправно оплачивают счета, но эти деньги не доходят до коммунальщиков,

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В Брянской госжилинспекции провели мониторинг сведений, предоставленных налоговиками по организациям, находящимся в стадии банкротства, или уже признанными банкротами, по которым взыскание долгов перед ресурсоснабжающей организацией невозможно. Проверили также и социально-значимыми предприятия, которые могут стать несостоятельными и имеют задолженность свыше 300 тысяч рублей.

«Подчас используются и откровенно криминальные схемы, когда организация наращивает долги, затем банкротится, а после открывается уже с новым названием, хотя и с тем же директором или учредителем», — уточнил начальник государственной жилищной инспекции Брянской области Руслан Яньков.

С января 2019 года в инспекцию поступило 15 обращений от коммунальщиков, которым задолжали управляющие компании. Если руководство не приняло меры по погашению долгов в добровольном порядке, ресурсоснабжающая организация праве в одностороннем порядке прекращать договор обслуживания.

Ожидается, что с октября по декабрь 2019 года на прямые расчёты перейдут ещё 73 многоквартирных дома.