Минск, 8 октября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Объём поставок газа из России в Белоруссию может снизиться уже в 2020 году. Об этом сегодня, 8 октября, на Белорусском энергетическом и экологическом форуме заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

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Он пояснил, что это произойдёт в связи с запланированным запуском собственной атомной электростанции.

«Он (объём поставок — прим. ИА REGNUM) может быть ниже того объёма, который будет потреблен в этом году — в районе 20 млрд куб. м газа», — приводит агентство БЕЛТА слова главы ведомства.

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Что касается конкретной цифры поставок на следующий год, то Каранкевич отметил, что соответствующие расчёты ещё ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 2019 год. В начале ноября 2018 года был проведён пролив активных и пассивных систем безопасности на открытом реакторе. После этого этапа специалисты Росатома приступили к окончательной сборке реактора, готовя его к этапу физического пуска.