Тбилиси, 8 октября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вызвал пересуды и слухи в политически активной части грузинского общества, представители которой заподозрили, что приезд высокого гостя в Тбилиси был не случайным и что он, вероятно, привез с собой такой же «план» или «формулу», как тот, что ранее был предложен Украине с целью снижения напряженности и устранения внутреннего противостояния. Статью под заголовком «Предупреждение Штайнмайера Тбилиси — зачем в действительности приезжал президент Германии в Грузию» публикует грузинское издание «Резонанси».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

И хотя, отвечая на вопросы грузинских журналистов, Штайнмайер заявил, что сюда он никакого плана или формулы урегулирования конфликтов не привез, издание сочло вопрос актуальным и обратилось с ним к грузинским же экспертам.

«В отличие от Украины, в Грузии «формула Штайнмайера» работать не будет, хотя бы потому, что наши оккупированные территории уже признаны Россией как «независимые государства» и с ними оформлены официальные договоры. «План Штайнмайера», который был предложен Грузии еще до войны, имел перспективу реализации, но сегодня проводить аналогии с Украиной нельзя, потому что ситуация у нас качественно иная», — заявил в беседе с изданием грузинский эксперт Заал Анджапаридзе.

Эксперт также отметил, что Германия, как и все страны ЕС, всегда приветствовала прямой диалог между Грузией и Россией и те мероприятия, которые направлены на снижение градуса напряженности в отношениях между двумя странами.

Еще один грузинский аналитик Ника Читадзе считает, что Германия как ведущая страна ЕС пытается сыграть роль посредника в решении проблем «оккупации», общих для Грузии и Украины, наиболее активных членов Восточного партнерства. Но так как на Украине план Штайнмайера сочли неприемлемым и опротестовали, Читадзе не исключает, что визитом в Тбилиси президент Германии пытается «поднять международный престиж своей страны».

Напомним, что президент Германии прибыл в Грузию с официальным визитом 6 октября вечером. Официальные встречи в рамках визита он провел 7 октября.