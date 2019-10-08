Чита, 8 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. После отключения аналогового телевизионного вещания жители Забайкальского края ничего не потеряли, а многие из тех, кто просиживает в зонах неуверенного приёма цифрового сигнала даже выиграли, получив возможность смотреть множество каналов спутникового ТВ. Подробности о ходе реализации данного проекта сообщает сегодня, 8 октября, пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи.

Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкалького края Спутниковое телевидение в доме жителей Забайкалья

Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкалького края В Забайкальском крае завершаются работы по подключению к спутниковому телевидению

На сегодняшний день в регионе установлено 3873 комплекта спутникового оборудования. К примеру, в Карымском районе новое телевидение стало доступным почти для 100 семейств. Возможность смотреть передачи, кино и мультфильмы в прекрасном качестве со стереозвуком и совершенно бесплатно на 20 федеральных каналах получила семья Камаловых.

«Раньше и черно-белому телевизору радовались, со всех ног бежали смотреть сериал «Семнадцать мгновений весны». Сейчас качество изображения замечательное, каналы показывают все», — поделилась новостью хозяйка Зинаида Васильевна.

Министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева пояснила, что частично подключёнными в рамках данного проекта остаются девять районов из 31. Там осталось установить в среднем по 80 комплектов спутникового телевидения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае отключение аналогового вещания федеральных телевизионных и радиоканалов произошло с 14 сентября 2019 года. Для обеспечения всего населения этой услугой из федерального бюджета были выделены дополнительные средства.

Забайкалье стало единственным регионом России, получившем федеральную субсидию в размере 76 миллионов рублей на установку спутникового оборудования. Деньги получают те жители, кто зарегистрировался и у кого нет действующего контракта со спутниковым вещателем. У кого же такой договор уже есть — получат денежную компенсацию за переход — примерно 2500 рублей. Также средства идут на покупку и настройку спутникового ТВ в отдалённых сёлах края.

Всего же почти восемь тысяч забайкальских семей, проживающих на территориях неуверенного приема современного сигнала, будут бесплатно обеспечены комплектами спутникового оборудования. Это жители 306 населенных пунктов региона.

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