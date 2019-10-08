Москва, 8 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В России начиная с 2021 года должен вступить в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Нельзя сказать, чтобы документ был каким-либо образом направлен против производства крафтового пива, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя прекращение производства крафтового пива.

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«О нем, судя по всему, попросту забыли, так как регламент предусматривает деление пива лишь на три вида: светлое, темное и пшеничное. И если в ГОСТы не будут внесены соответствующие изменения, то крафтовое пиво, то есть пиво, которое производится частными пивоварнями по собственным индивидуальным рецептам, окажется вне закона.

Вряд ли здесь есть какой-то особый умысел на запрет оборота подобного пива, тем более, что данный напиток пользуется стабильным спросом со стороны большого количества российских, и не несет в себе никакого вреда (при условии соблюдения технологии производства — но это уже вопрос к другим ведомствам), да и обеспечивает работой какое-то количество граждан России.

Так что есть весьма обоснованные надежды, что данная досадная оплошность будет вовремя исправлена, так как никаких действительно весомых оснований для запрета крафтового пива попросту нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ со ссылкой на Росстандарт писали, что в России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива.

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