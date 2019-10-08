Сеул, 8 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. 7 октября в Сеуле состоялись ежегодные консультации по вопросам политики между представителями Южной Кореи и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Mike Connolly Сельское хозяйство КНДР

По их словам, южнокорейскую сторону представила глава Департамента сотрудничества и развития МИД О Хён Чжу, а сторону ВПП ООН — заместитель директора Уте Кламерт.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудили проекты оказания гуманитарной помощи КНДР и прогресс, достигнутый в процессе оказания продовольственной помощи ряду развивающихся стран.

Напомним, что власти Южной Кореи намеревались отправить в КНДР 50 тыс. тонн риса, однако позднее данный проект был приостановлен из-за отсутствие ответа со стороны Севера.

Отметим, что консультации с представителями ВПП ООН проходят ежегодно с 2015 года.