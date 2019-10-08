Киев, 8 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В горсовете Одессы обещают, что вопреки заявлениям правительства, русскоязычные классы в школах города сохранятся и после 2020 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

Такое заявление сделала директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

По словам чиновника, на сегодняшний день в Одессе примерно 10% учащихся первых классов получают знания на русском языке. Она обратила внимание, что де-факто все общеобразовательные учебные заведения города являются двуязычными, хотя согласно уставам, преподавание в них ведется на государственном языке.

«Родители учащихся 1−4 классов могут выбрать для своих детей преподавание на одном из языков национальных меньшинств. Эта норма сохранится и после вступления в силу соответствующих положений закона об образовании», — отметила чиновник.

Также Буйневич заверила, что учащиеся 5−11 классов, которые сейчас получают знания на русском языке, избегнут «резкой украинизации», хотя их ждет постепенное увеличение количества предметов на украинском языке.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября украинский министр образования и науки Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 г. все русскоязычные школы страны в обязательном порядке перейдут на украинский язык обучения. При этом школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.

На заявление горсовета Одессы в правительстве пока не отреагировали.