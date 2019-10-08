Москва, 8 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Идею амнистии потребительских кредитов не разделяют в Министерстве финансов РФ. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов во время заседания фракции КПРФ в Госдуме 8 октября, комментируя соответствующее предложение от одного из депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам Силуанова, за такую амнистию кто-то должен заплатить, по-видимому, банки. Сегодня кредитные организации работают с прибылью, но предложение принять закон о кредитной амнистии означает лишить банки части доходов.

Это не совсем рыночное, не совсем справедливое решение, пояснил министр. Банки, которые должны будут провести амнистию, не смогут расплатиться со своими вкладчиками, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России ввел показатель долговой нагрузки, который дает кредитным организациям дополнительные гарантии, но делает получение кредитов более сложным для заемщиков.

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