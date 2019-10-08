Омск, 8 октября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился со своими кандидатами в члены Общественной палаты региона четвёртого созыва — Героем России Андреем Тимошенко и фехтовальщиком-паралимпийцем Александром Кузюковым.

Kremlin.ru Александр Бурков

Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в областном правительстве, в Омской области началась процедура формирования нового состава Общественной палаты четвёртого созыва. Предложения по кандидатурам принимаются до 15 октября. Треть состава утвердит губернатор. 8 октября он встретился с двумя своими кандидатами из десяти.

Александр Кузюков — заслуженный мастер спорта РФ, состоит в паралимпийской сборной России по фехтованию на колясках. Он является многократным чемпионом России, Европы, двукратным чемпионом мира. Активно занимается общественной деятельностью.

Полковник Андрей Тимошенко возглавляет омское отделение Ассоциации Героев России. Занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, поддержкой военнослужащих.

Ещё по десять человек в состав ОП Омской области предложат региональное Заксобрание и общественные организации.

«Часть людей, которых я буду предлагать в новый состав, работают в Общественной палате не первый год, имеют опыт и авторитет, но нужны и свежие идеи, новый взгляд на проблемные точки, нерешённые вопросы», — прокомментировал Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав общественной палаты формируют также в Брянской области.

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