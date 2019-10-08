Москва, 8 октября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе. Такое заявление сегодня, 8 октября, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко, назвавшего ситуацию на юго-востоке Украины конфликтом Москвы и Киева, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти»

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«Конфликт в Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в сложившейся ситуации важно помочь Украине справиться с этой проблемой, а также важно кто «готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая на международном форуме «Минский диалог», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина должны более тесным образом взаимодействовать для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Белорусский лидер уверен, что сложившая ситуация в Донбассе — это конфликт Москвы и Киева.