Джакарта, 8 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Индонезии объявило, что с января по август 2019 года в ряде районов страны было сожжено 328 722 гектара (га) земли, сообщает Antara.

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«Это всего лишь данные с января по август», — заявил глава центра по связям с общественностью BNPB Агус Вибово в Джакарте.

Согласно данным агентства, в провинции Южный Калимантан насчитывается около 19 490 га, Центральный Калимантан — 44 769 га, Западный Калимантан — 25 900 га, Риау — 49 266 га, Джамби — 11 022 га и Южная Суматра — 11 826.

По его словам, для преодоления лесных пожаров в ряде регионов BNPB израсходовало до 2,5 трлн рупий (176 млн долларов США). Правительство потратило 333 млн литров воды и 237 тыс. килограммов соли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе горы Синга индонезийской провинции Западная Ява загорелись торфяники.