Екатеринбург, 8 октября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Рядом с бывшим зданием Приборостроительного завода в Екатеринбурге могут создать пункт помощи малоимущим горожанам. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, сообщаетJustmedia.

Egd.ru Игорь Володин

По сведениям спикера, если храм Святой Екатерины построят на месте бывшего здания завода, то рядом УГМК построит Центр современного искусства. Именно на первом здании центра и будет реализован «благотворительный» пункт.

«Видимо, будет организована какая-то столовая и гостиница», сказал Володин.

В агентстве также предполагают, что в центре будет создан фонд поддержки матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Напомним, ранее в будущем Центре современного искусства предложили рассказать историю Уралмашзавода. По мнению председателя гордумы, этот пласт истории сейчас не удаётся донести до горожан.