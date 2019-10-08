Москва, 8 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Процесс ротации губернаторов регионов России проходил и будет проходить впредь. Об этом сегодня, 8 октября, комментируя появившуюся в СМИ информацию о волне грядущих отставок глав регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента РФ кадровые перестановки никогда не анонсировали.

«Не будем это делать и на этот раз», — добавил Песков.

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«В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.