Киев, 8 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Международный валютный фонд поставил Украине два жестких условия, две «красные линии», которые власти страны не могут перейти, если рассчитывают на сотрудничество с фондом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Об этом в эфире украинского телеканала «24» заявил экономист Сергей Фурса, ссылаясь на информацию от источников, знакомых с ходом переговоров.

Первое условие МВФ — никаких компромиссов с олигархом Игорем Коломойским в вопросе национализации Приватбанка, второе — полная независимость Нацбанка Украины, заявил эксперт.

Кроме того, отметил Фурса, пока что подписать новую программу кредитования с МВФ невозможно, потому что новые власти страны еще должны подтвердить свою приверженность реформам.

«Мяч на поле Украины. Если офис президента Зеленского докажет, что они реформаторы, вводящие рынок земли, идет борьба с коррупцией, то никаких проблем с МВФ не будет», — заявил экономист.

По его оценке, несколько месяцев перерыва в отношениях с МВФ для Украины не критично, и в любом случае пауза была бы по техническим причинам — пока в Киеве не утвердят госбюджет на 2020 г. Но глобально от МВФ зависит судьба нового транша, курс гривны и состояние экономики Украины.

ИА REGNUM напоминает, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. и покинула столицу Украины без всяких заявлений. СМИ сообщали, что переговоры идут проблемно из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и сомнений в реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 г.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговорный процесс идет по плану и официальное подписание новой программы возможно до конца этого года. Также он отметил, что для Украины сейчас важнее сам факт сотрудничества с МВФ, чем конкретный транш, которые может предоставить этот кредитор.