Москва, 8 октября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Россия считает, что политизация экономических процессов в мире — нежелательная и неверная тенденция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), передает «Россия-24».

Ken Teegardin Экономика

Он отметил, что торговые связи между странами — это лучшая страховка от колебаний международной политической конъюнктуры. Песков добавил, что крепкие экономические связи дают государствам возможность больше доверять друг другу и эффективнее справляться с постоянно возникающими трудностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил об опасениях Кремля из-за возможного начала новой гонки вооружений.

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