Брюссель, 8 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Сохранение Евросоюзом антироссийских санкций пойдет России на пользу, поскольку поможет ей становиться самой собой, независимой от Запада, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 8 октября, комментируя высказывания будущего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (вступит в должность 1 ноября) Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что санкции ЕС в отношении России должны быть сохранены, «пока не произойдут изменения в поведении» России, при этом власти Евросоюза, по мнению Борреля, не должны отказываться от диалога с Москвой.

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«Претендент на пост главы дипломатии Евросоюза говорит правильные вещи. Если санкции ЕС в отношении России будут продолжены, то это будет в интересах всех: и России, и самих европейцев.

Да, в нашей стране есть отрасли экономики и группы населения (крайне малочисленные, замечу, группы), которые испытывают отрицательное воздействие санкций, неудобство от них. Чем менее реальной будет перспектива отмены санкций, тем скорее будет исправляться народное хозяйство, тем скорее те, кто ещё не адаптировался к санкциям, будут к ним адаптироваться, тем яснее будет становиться для граждан истинный подход Европы к нашей стране. Всё это будет на благо России. Мысль о встречных запретах и их благотворном влиянии на отечественный сельскохозяйственный сектор развивать не буду: это, уверен, понятно.

Для жителей стран, входящих в Европейский союз, также важно скорее избавляться от иллюзий «близости» России и Европы. Тем более что для них эта идея «близости» всегда означала возможность близко подтянуть Россию к себе, поставить её себе на службу, а не самим приблизиться к России. Хорошо, что этот разрыв произошёл сейчас: позже могло закончиться ещё более конфликтно.

Итак, пожелаем, чтобы изменений в позиции нашей страны не произошло, а антироссийские санкции ЕС продолжались бы как можно дольше. Тогда всё постепенно встанет на свои места: Россия станет сама собой, какой она должна быть: независимой от Запада, а проамериканская, евроатлантическая, реваншистская часть европейского истеблишмента себя скорее дискредитирует в глазах избирателей. В Европе всё-таки с честностью на выборах дело обстоит лучше, чем в других странах, — глядишь, и большинство нормальных людей изберут», — отметил Михаил Демурин.