Хараре, 8 октября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Бастующие врачи в Зимбабве отказались от призыва правительства страны вернуться на работу в понедельник, 7 октября, отклонив предложение о повышении зарплат на 60%, которое, по их словам, недостаточно, чтобы соответствовать растущим ценами на основные товары. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Dingeman Госпиталь в Зимбабве

Ассоциация врачей больниц Зимбабве, объединение врачей младшего и среднего звена в государственном секторе, в понедельник, 7 октября, вышла из Совета по здравоохранению, который представляет работников здравоохранения на переговорах с правительством.

В ассоциации заявили, что предложение правительства было «смехотворным», поскольку оно приведет к тому, что их ежемесячные зарплаты составят около 1700 долларов Зимбабве ($111), что значительно ниже их требования о повышении зарплаты на 400%.

Более 100 членов ассоциации прошли маршем возле главного госпиталя Париренятва в Хараре в понедельник, 7 октября, требуя повышения зарплаты и обещая не возвращаться на работу. Врачи бастуют уже более месяца, в результате чего некоторые пациенты были вынуждены покинуть государственные больницы, которые уже долгое время страдают от нехватки лекарств.

В своем заявлении члены ассоциации врачей сообщили, что правительство не желает решать их проблемы, отвечая «запугиванием и угрозами дисциплинарного взыскания или увольнения».

Министр здравоохранения Зимбабве Обадия Мойо, который 5 октября выдвинул врачам ультиматум с требованием немедленно вернуться на работу под угрозой подвергнуться дисциплинарным взысканиям, заявил, что не может сразу прокомментировать ситуацию.