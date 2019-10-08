Цхинвал, 8 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Общеобразовательные и дошкольные учреждения Южной Осетии готовят к отопительному сезону. Об этом 7 октября сообщает ИА «Рес».

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Отопительный сезон во всех образовательных учреждениях Южной Осетии начнется 15 октября.

По словам главы министерства образования и науки республики Натали Гассиевой, подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме.