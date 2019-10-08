Сеул, 8 октября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. За три года число кибератак на Банк Кореи и Корейскую инвестиционную корпорацию увеличились в 14−20 раз. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Согласно опубликованным данным, с 2015 года число кибератак на Банк Кореи увеличилось в 20 раз, до 767 случаев. Кроме того, в период с января по август 2019 года сайт ЦБ подвергся 931 кибератаки, что намного превышает прошлогодний показатель.

Известно, что в 2018 году в Бразилии зафиксировали 331 кибератаку, в Китае — 158 атак, в России — 66 атак.

В тоже время число кибератак на сайт Корейской инвестиционной корпорации увеличилось в 14 раз, до 238 случаев. В течение восьми месяцев текущего года сайт корпорации подвергся 350 атакам.

Специалисты отмечают, что за три года общее число кибератак на государственные организации увеличилось в 1,8 раз, до 94 980 случаев.