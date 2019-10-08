Сухум, 8 октября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В рамках программы боевой подготовки более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии приходят комплексную итоговую проверку за 2019 учебный год. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Илона Хварцкия

На полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности в течение недели будут проходить контрольные занятия, в ходе которых личный состав выполнит на оценки временные нормативы по различным предметам боевой подготовки, в том числе тактико-специальной, строевой, инженерной, разведывательной и физической подготовке.

В ходе занятий офицеры и солдаты также выполнят стрельбу из штатного вооружения и боевой техники — из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3.