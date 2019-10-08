В Ярославле суд не признал студента членом семьи в «льготном вопросе»
Ярославль, 8 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославле родители детей, посещающих детский сад, пытаются через суд получить утраченные компенсации из областного бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Дзержинского районного суда.
С весны этого года для получения компенсаций в размере 20 процентов на первого ребенка и 50 — на второго нужно подтверждать «нуждаемость». Уровень доходов должен быть не более 15 975 рублей на члена семьи (1,5 размера регионального прожиточного минимума).
В Дзержинский суд обратилась мать троих детей. Старшей дочери уже исполнилось 18 лет, и семья потеряла статус многодетной. Но и компенсации за второго ребенка семью лишили. Как посчитала администрация детского сада, среднедушевой доход превысил установленный минимум. Мать с этим не согласилась и обжаловала отказ в Дзержинском районном суде.
Вопрос в том, как рассчитывать среднедушевой доход. Мать считает, что старшая дочь — студентка медицинского университета — является членом семьи. В этом случае доход на одного человека из пяти менее установленной нормы, и семья имеет право на помощь из бюджета. Но суд принял решение, что студентка — вовсе не член семьи. Эта норма содержится в методике расчета департамента образования Ярославской области.
«В соответствии с пунктом 1.4 Порядка для решения вопроса о назначении и выплате компенсации при расчете среднедушевого дохода семьи к членам семьи относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги (усыновители, опекуны (попечители), в том числе приемные родители), их несовершеннолетние дети (сыновья и дочери (усыновленные (удочеренные)), пасынки и падчерицы, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье), а также являющиеся их детьми инвалиды с детства старше 18 лет и инвалиды I группы старше 18 лет. По смыслу данной нормы совершеннолетняя дочь истца членом семьи не является и не может быть учтена при расчете среднедушевого дохода семьи», — говорится в решении суда.
Суд полностью согласился с администрацией детского сада, отказавшего матери в назначении компенсации. Доводы матери, основанные на здравом смысле, вошли в противоречие с областными нормативными актами.
«Доводы истца о том, что ее дочь не имеет самостоятельного источника дохода, так как обучается по очной форме обучения в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет», проживает совместно с родителями, находится на их иждивении, значение для разрешения спора и решения вопроса о назначении и выплате компенсации при расчете среднедушевого дохода семьи не имеют», — говорится в решении суда.
В иске матери троих детей было отказано. Она не может получать компенсации за детский сад из областного бюджета.