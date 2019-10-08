Ярославль, 8 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославле родители детей, посещающих детский сад, пытаются через суд получить утраченные компенсации из областного бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Дзержинского районного суда.

Pixabay.com Молоток судьи

С весны этого года для получения компенсаций в размере 20 процентов на первого ребенка и 50 — на второго нужно подтверждать «нуждаемость». Уровень доходов должен быть не более 15 975 рублей на члена семьи (1,5 размера регионального прожиточного минимума).

В Дзержинский суд обратилась мать троих детей. Старшей дочери уже исполнилось 18 лет, и семья потеряла статус многодетной. Но и компенсации за второго ребенка семью лишили. Как посчитала администрация детского сада, среднедушевой доход превысил установленный минимум. Мать с этим не согласилась и обжаловала отказ в Дзержинском районном суде.

Вопрос в том, как рассчитывать среднедушевой доход. Мать считает, что старшая дочь — студентка медицинского университета — является членом семьи. В этом случае доход на одного человека из пяти менее установленной нормы, и семья имеет право на помощь из бюджета. Но суд принял решение, что студентка — вовсе не член семьи. Эта норма содержится в методике расчета департамента образования Ярославской области.

«В соответствии с пунктом 1.4 Порядка для решения вопроса о назначении и выплате компенсации при расчете среднедушевого дохода семьи к членам семьи относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги (усыновители, опекуны (попечители), в том числе приемные родители), их несовершеннолетние дети (сыновья и дочери (усыновленные (удочеренные)), пасынки и падчерицы, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье), а также являющиеся их детьми инвалиды с детства старше 18 лет и инвалиды I группы старше 18 лет. По смыслу данной нормы совершеннолетняя дочь истца членом семьи не является и не может быть учтена при расчете среднедушевого дохода семьи», — говорится в решении суда.

Суд полностью согласился с администрацией детского сада, отказавшего матери в назначении компенсации. Доводы матери, основанные на здравом смысле, вошли в противоречие с областными нормативными актами.

«Доводы истца о том, что ее дочь не имеет самостоятельного источника дохода, так как обучается по очной форме обучения в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет», проживает совместно с родителями, находится на их иждивении, значение для разрешения спора и решения вопроса о назначении и выплате компенсации при расчете среднедушевого дохода семьи не имеют», — говорится в решении суда.

В иске матери троих детей было отказано. Она не может получать компенсации за детский сад из областного бюджета.