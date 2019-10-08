Минск, 8 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. ООН, ОБСЕ и другие международные организации не в состоянии обеспечить решение глобальных проблем безопасности. Об этом 8 октября в Минске на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» заявил Александр Лукашенко.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти»

«Совершенно очевидно, в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. При этом многосторонние площадки, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Может быть, и не хотят. А может быть, те, кто доминирует в данных организациях, заинтересованы в этом».

Лукашенко сообщил: «Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы».

«Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела», — сообщил белорусский лидер.

По его словам, с ликвидацией ДРСМД процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. Он предложил выход: «В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям «Хельсинки» и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и «ястребов», что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы».