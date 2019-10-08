Калуга, 8 октября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области за 10 лет число домов увеличилось почти на 33 тысячи, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Admoblkaluga.ru На заседания областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году..

Калугастатом составлены списки домов и картографический материал. На основании информации, полученной от регистраторов, вносятся уточнения в списки домов. В обходе территорий населенных пунктов в августе и сентябре 2019 года были задействованы 344 регистратора, которые провели проверку соответствия списков домов и имеющегося картографического материала реальной местности в 29 городских и 3186 сельских населенных пунктах области. По состоянию на 1 октября 2019 года уточненные списки содержат 214,4 тыс. домов. По сравнению с переписью 2010 года число домов увеличилось почти на 33 тысячи.

«Полученная информация о числе домов и численности населения, а также актуализированный картографический материал будут использованы для разработки организационного плана проведения переписи 2020 года. Одновременно с актуализацией списков домов ведется упорядочение адресного хозяйства в населенных пунктах. По итогам работы регистраторов информация о наличии указателей названий улиц, номеров домов и квартир доведена до администраций муниципальных образований области. В настоящее время органами местного самоуправления принимаются меры по наведению порядка в этой сфере», — отметила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области Нелли Селиверстова.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года по всей стране. На её проведение потребуется 33 млрд рублей. Первые итоги планируется опубликовать уже в декабре 2020 года.