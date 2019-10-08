Сеул, 8 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Появились снимки и некоторые подробности о KIA Optima нового поколения. Об этом сообщается на автомобильном портале The KoreaCar Blog.

S1.stc.all.kpcdn.net KIA Optima

Отличительной особенностью нового авто станет мотор. По информации портала, под капотом машины будет установлен турбированный двигатель из линейки Theta III рабочим объёмом 2,5 л. Он будет агрегатироваться с 8-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями.

Кроме того, в линейке двигателей будет турбированный мотор объемом 1,6 л. Однако, в отличие от такого же движка на предыдущей модели, он будет доработан для соответствия экологическим нормам. С дизельным мотором будет сочетаться 8-скоростной «автомат». Также сообщается, что одна из версий KIA Optima будет с приводом 4×4.

Ожидается, что первая Kia Optima нового поколения сойдёт с конвейера южнокорейского завода в первом квартале 2020 года.

Напомним, по итогам сентября 2019 года в РФ было куплено 19 194 машины южнокорейской марки KIA, что на 2% превышает уровень продаж сентября 2018 года. Причём за первые девять месяцев 2019 года в России была реализована 168 141 машина корейской марки. Это чуть больше, чем уровень продаж 2018 года (+0,4%). В итоге бренд KIA стал лидером продаж среди иностранных компаний на российском авторынке.

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