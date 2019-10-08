Санкт-Петербург, 8 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга предъявила в суд исковое заявление о закрытии хостела «1−4 на Балтийской». Причиной стало нарушение законодательства при оказании гостиничных услуг. Под угрозой закрытия в городе оказались более 40 хостелов.

101hotels.ru Хостел Балтийский. Санкт-Петербург

Хостел в Кировском районе принадлежит автономному учреждению «Агентство по управлению муниципальной собственностью», созданному администрацией МО «Морские ворота», и работает в здании на улице Двинской, д. 10, корп. 2, в жилых помещениях сразу на трех этажах.

Забронировать проживание в хостеле можно через интернет.

«Данная деятельность противоречит целям создания автономного учреждения, а также закону», — заявили 8 октября в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура просит суд обязать автономное учреждение прекратить осуществление деятельности по оказанию гостиничных услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в Петербурге вне закона оказались 44 хостела на 770 номеров, поскольку отныне запрещено размещение гостиничных объектов в жилых домах.

Множество хостелов и малых отелей в городе на Неве располагаются в жилом фонде центра, а памятники архитектуры перевести в нежилой фонд практически невозможно по закону о сохранении культурного наследия. В других зданиях также чаще всего нет технических возможностей для перевода занимаемых хостелами жилых помещений в статус нежилых. Напомним, главным условием для нежилого помещения является наличие отдельного входа, а также дополнительная звукоизоляция.