Президентский грант поможет охране заповедных территорий Забайкалья
Чита, 8 октября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Средства президентского гранта позволили отметить специальными указателями охраняемые природные территории Забайкалья. Как пояснили сегодня, 8 октября, в пресс-службе забайкальского губернатора, речь идёт о завершении первого этапа проекта «Заповедными тропами Забайкалья». Его реализует Забайкальская региональная общественная экологическая организация «Арбагар».
На то, чтобы члены этой экологической организации смогли проводить выездные экологические лагеря, а также изготовить и остановить специальные стенды — указатели на русском, английском, китайском и монгольском языках предусмотрено более 400 тысяч рублей.
На первом этапе общественники намерены установить природоохранные знаки, указатели и информационные щиты на трёх из десяти памятников природы. Это Смоленские скалы, Кадалинские скалы и гора Палласа. А всего в Забайкальском крае насчитывается 64 памятника природы.
Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа на его жителей стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Привлечению федеральных ресурсов в регион способствует и новая экономическая политика новых властей Забайкалья, направленная на максимальное участие в программах, предусмотренных национальными проектами.
В первом конкурсе президентских грантов 2019 года забайкальские некоммерческие организации выиграли почти 18 миллионов рублей. В середине сентября 2019 года на средства президентского гранта, потраченные на реализацию проекта «Стадион моей мечты» позволили организовать новые спортивную площадку для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы.
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