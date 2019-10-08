Екатеринбург, 8 октября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В гордуме Екатеринбурга возмутились из-за новых ставок налога на недвижимость. Об этом сообщаетЕАН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Ряд депутатов выразили недовольство тем, что владельцы квартир стоимостью более 6 млн рублей будут вынуждены платить 0,3% от кадастровой стоимости жилья.

По мнению депутатов Сергея Шадрина и Александра Колесникова, нельзя считать такие квартиры «элитным жильём» и устанавливать максимальную ставку на них. Максимальный процент должны выплачивать владельцы квартир стоимостью от 7 или 8 млн рублей, считают парламентарии.

Напомним, ранее вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь представила новые ставки по налогу на недвижимое имущество. В зависимости от кадастровой стоимости своих квартир екатеринбуржцы будут платить от 0,1% до 0,3% данной стоимости.