Ереван, 8 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Валерия Осипяна от должности главного советника главы правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства страны.

Photolure Валерий Осипян

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая 2018 года Валерий Осипян был назначен на должность начальника полиции Армении, а 18 сентября 2019 года освобожден от занимаемой должности. В тот же день решением главы правительства Осипяна назначили главным советником премьер-министра. Однако сразу же стало известно о том, что последний взял отпуск за свой счет на период с 20 сентября по 2 октября включительно.

Глава полиции занимал высокие посты до прихода к власти правительства Пашиняна. По мнению политологов, спустя полтора года после смены власти в Армении премьер-министр Армении решил сменить представителей прежней власти на новые, надежные кадры.