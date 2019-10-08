Санкт-Петербург, 8 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Его фигурантом стал судоводитель маломерного судна — яхты «ВИТА».

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Петербурга

Как сообщили 8 октября в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, судоводитель в акватории Малой Невки и Финского залива осуществил экскурсионную перевозку 13 граждан, хотя пассажировместимость яхты составляет всего 9 человек.

«Кроме того, судно не прошло технического освидетельствования, инструктаж по правилам поведения на судне с пассажирами не проведен, также судоводитель передал управление маломерным судном «ВИТА» лицу, не имеющему права управления, выявлены и иные нарушения», — сообщили в СЗСУ на транспорте СК РФ.

Как считает следствие, всё это создало условия перевозки, опасные для жизни и здоровья граждан. Идет расследование уголовного дела, а также выяснение причин и условий, способствовавших преступлению.

Напомним, что подобные нарушения в петербургских водах иногда оборачиваются трагедией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2019 года частный катер, на котором находилась компания отдыхающих из девяти человек, перевернулся в районе Канонерского острова в условиях ветреной погоды. На катере было только восемь спасательных жилетов, одному из пассажиров жилета не хватило. Молодой человек пропал без вести, его тело нашли только через месяц.

Спасатели за полчаса подняли из воды всех пострадавших, но одна из спасенных пассажирок, молодая женщина, скончалась при доставлении в больницу от переохлаждения.

Судоводителю катера предъявлено обвинение по части 3 статьи 268 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).