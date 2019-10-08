Москва, 8 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Названы самые распространённые ошибки, совершённые при оплате парковки в Москве. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба «Администратора московского парковочного пространства».

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Часто владельцы автомобилей получают штрафы за неоплату парковки из-за ошибок при вводе данных. Самая частая — неверно указанный государственный регистрационный номер автомобиля. Водители ошибаются в порядке знаков, вносят номер не полностью.

Помимо этого, частым нарушением стала парковка на местах для грузовиков, где нельзя оставлять легковые автомобили.

Некоторые водители не успевали оплачивать парковку в течение предназначенных для этого пяти минут.

АМПП рекомендует водителям быть более внимательными при оплате парковки, проверять введённые данные и следовать указаниям дорожных знаков, обращать внимание на информационные щиты.

В новой версии приложения «Парковки Москвы» существует возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки.