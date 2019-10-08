Омск, 8 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. То, что происходит с экологической ситуацией в Омске последние почти три года, «не поддается никакому пониманию». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 октября высказала омский политик, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина.

Татьяна Нагибина Затянутый смогом Омск, 7 октября 2019 года

«Все мы прекрасно понимаем, что наш город промышленный и что от выбросов в нашем городе мы не застрахованы. Они всегда были, но были периодически. Люди старшего поколения помнят, как горело мазутное озеро, и потом дождём выпало на людей. Как периодически приходилось закрывать плотно окна. Но это было лишь периодически. А сейчас жителей города травят, и складывается впечатление, что не случайно, а преднамеренно. Каждую ночь, примерно с 22 часов до утра, а зачастую и по выходным, жители вынуждены закрывать плотно окна, чтобы утром проснуться», — подчёркивает Нагибина.

По её словам, «огромное количество обращений с требованиями остановить эту травлю не производят никакой реакции властей».

"Наши власти живут в этом городе, дышат с нами одним воздухом, но при этом, возможно, даже зная главных отравителей воздуха, они якобы не могут установить реальный источник загрязнения атмосферного воздуха. Ловят небольшие фирмы, которых в нашем городе не один десяток, чтобы отчитаться перед населением, а основные источники выбросов — скорее более крупные предприятия. Но их владельцам избавить население города от отравления атмосферным воздухом экономически нецелесообразно», — рассуждает собеседница ИА REGNUM.

Она напомнила, что в Омске может появиться ещё одно химическое производство — производственная площадка по производству фенола:

«Это явно не улучшит экологическую ситуацию для нашего населения — и без того уставшего и напуганного постоянными химическими резко пахнущими выбросами в атмосферный воздух».

Сославшись на интервью заместителя главного врача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер», кандидата медицинских наук Ольги Прудниковой порталу «ЗОЖ55», Татьяна Нагибина отметила: анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) населения Омской области за десять лет показал, что ежегодно регистрируется рост первичной заболеваемости. В среднем прирост заболеваемости ЗНО за десять лет по Омской области составил 30%. Ежегодно в регионе регистрируется порядка 9 тысяч случаев заболевания раком, из них 52% выявляются на ранней стадии.

«После многочисленных жалоб и обращений в ответ получаем отписки и описание имитации бурной деятельности, у жителей не остается ничего, чтобы защитить свои права, кроме как выходить на акции протеста», — сказала Нагибина.

По её словам, 13 октября в Омске на площади перед СКК Блинова состоится экологический митинг. Мероприятие согласовано с городской администрацией.

Татьяна Нагибина Омск утром 8 октября

Как сообщало ИА REGNUM, с вечера 6 октября жители Омска начали жаловаться на существенное ухудшение экологической обстановки в городе. В городских пабликах в соцсетях 7 октября появились фотографии затянутых смогом улиц.

«Утром окно открываешь, запах с улицы гарью невыносимый. Ужас! Что творится!!!» — сообщила одна из подписчиц паблика.

На ситуацию отреагировали в областном минприроды, сообщив, что с 6 октября в Омске сложились неприятные метеорологические условия. С 22:00 был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для предприятий юго-восточной промплощадки.