Барнаул, 8 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. На барнаульском кладбище, где хоронят безродных людей, незакопанных могил оказалось даже больше, чем ранее сообщало ИА REGNUM. После того как была осуществлена съемка семерых не надлежащим образом произведённых захоронений, на кладбище во Власиху привезли ещё два тела безродных. С ними поступили так же, как и с предыдущими — присыпали в вырытых могилах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Владимира Каминского Незакрытые могилы безродных на кладбище в Барнауле

Как сообщает сегодня, 8 октября, пресс-служба барнаульской мэрии, со 2 по 7 октября катафальным транспортом на Власихинское сельское кладбище были доставлены девять тел умерших. При этом толщина слоя земли над гробом не превышала 50 см.

В качестве причины этого безобразия власти Барнаула назвали поломку трактора, но из официального сообщения следует, что в течение часа после того, как поступила информация, необходимая техника была найдена, а могилы закопаны. В мэрии также признали, что меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных предприняты не были, и виновные после служебной проверки будут наказаны.

Напомним, 7 октября 2019 года заведующий данным кладбищем Владимир Каминский передал в редакцию ИА REGNUM эксклюзивную видеозапись, на которой видны семь не закопанных могил безродных и валяющиеся рядом таблички. Причём большинство захоронений было детскими. СУ СК РФ по Алтайскому краю объявил о проведении проверки.

По словам Каминского, ещё в июле 2019 года руководство МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» отстранило его от работы, связанной с похоронами. Это произошло вскорости после того, как он несколько раз подряд отказался оформлять документы на выплату денег за фиктивную копку могил Никите Гончарову, назначенному старшим смотрителем данного кладбища.

По утверждению Каминского, ранее этот молодой человек был вынужден уволиться из МУП «Горзеленхоз» после того, как его отца (экс-руководителя данного МУП) в сентябре 2018 года задержали за взятку. И теперь, как заявляет Каминский, Гончарова-младшего ходят сделать заведующим кладбищем, а самого Каминского, в нарушение законодательства о труде, уволить или сократить под надуманным предлогом.

Руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников ранее пообещал уволить Каминского, если скандальная запись с незакопанными могилами будет обнародована в СМИ.

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