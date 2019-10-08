Улан-Удэ, 8 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Российская спортсменка Людмила Воронцова одержала вторую победу на чемпионате мира по боксу среди женщин. В ходе дневной сессии 8 октября, она победила ирландку Микаэлу Уолш в весовой категории до 57 кг.

Федерация бокса России rusboxing.ru Бой Людмилы Воронцовой против Микаэлы Уолш

Победу россиянке судьи присудили раздельным решением. Благодаря чему Воронцова вышла в четвертьфинал, где она встретится с Джемумой Бетриан из Нидерландов.

По её словам, ей помогли правильно выбранная тактика, а также домашние стены. Спортсменка является уроженкой Бурятии, в столице которой проходит мировое первенство.«Признаюсь, вдвойне приятно побеждать дома. Хотя никакого волнения у меня нет, и от боя к бою я только набираю. Нам не важно, какие перед нами соперники, мы любого сломаем», — отметила она после боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом бою 5 октября единогласным решением судей она победила немку Рамону Граефф.

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