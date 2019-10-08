Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается стройка на берегах Плещеева озера в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро». Этот факт зафиксировали участники очередного совещания с руководителем управления Министерства культуры по ЦФО Николаем Чернышёвым, прошедшего 4 октября 2019 года в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка на берегу Плещеева озера

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на предыдущих встречах администрации Переславля и областному департаменту охраны объектов культурного наследия было предложено принять исчерпывающие меры по устранению нарушений законодательства. А именно — выяснить, кому принадлежат земельные участки, на которых ведется застройка либо иная хозяйственная деятельность, и провести в отношении собственников проверку. Однако на заседании 4 октября выяснилось, что стройка на берегу озера продолжается.

«Все работают только тогда, когда мы здесь? Вы не хотите ходить ногами? У меня тут руководитель ходит ногами, потому что вы не работаете,» — обратился Николай Чернышёв к представителю ДООКН Елене Субботиной в ответ на предложение подготовить письменное обращение в департамент с указанием полной информации о нарушениях и привязкой фотографии к кадастровой карте.

Отметим при том, что эта информация была в полном объеме предоставлена в Департамент общественной организацией «Родина Александра Невского».

По итогам осмотра участков на территории ДНТ «Петровские грезы» были зафиксированы факты продолжения строительства предполагаемого гостиничного комплекса — появляются жилые модули, готовятся к установке септики. Отметим, что на осмотр нарушений 4 октября представитель регионального департамента Елена Субботина не поехала. Директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев не участвовал ни в одном из пяти прошедших мероприятий с участием представителей Министерства культуры России, посвященных проблемам застройки побережья Плещеева озера в Переславле-Залесском.