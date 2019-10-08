Екатеринбург, 8 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. На Среднем Урале заключённые исправительных колоний за первые девять месяцев 2019 года выпустили продукции более чем на 1,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Антон Самарский Исправительная колония

«Объем выпущенной продукции составил один миллиард 163 миллиона рублей. Чистая прибыль составила около 65 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе управления.

Отметим, что в Свердловской области более 5,4 тыс. осуждённых выплачивают иски о возмещении материального и морального ущерба потерпевшим. Все данные граждане, отбывающие наказание в исправительных колониях региона, трудоустроены.

Напомним, что в 2019 году в ряде исправительных учреждений Свердловской области наладили выпуск новой продукции. Так в КП-45 начали производить мясо птицы, а в ИК-10 заработал новый мебельный цех.