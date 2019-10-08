Шанхай, Китай, 8 октября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Хорватии Борной Чоричем в первом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

(сс) JC Андрей Рублёв

Рублёв 15 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с победителем матча между аргентинским теннисистом Гидо Пельей и австралийцем Джоном Миллманом.

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